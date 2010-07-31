Янукович ввел в свой совет психиатра

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Указ «Об изменениях в составе Общественного гуманитарного совета».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

В частности, Президент ввел в состав Совета: Игоря ВОРОНОВА – директора учебно-научного института заочного и дистанционного обучения Государственного университета информационно-коммуникационных технологий; Семена ГЛУЗМАНА - исполнительного секретаря Ассоциации психиатров Украины, директора Украинско-американского бюро защиты прав человека (по согласию); Андрея ЧЕБЫКИНА – президента Национальной академии искусств, ректора Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры (по согласию).