Янукович ввел в свой совет психиатра
16:19, 31 июля 2010Политика
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Президент подписал указ
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Указ «Об изменениях в составе Общественного гуманитарного совета».
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.
В частности, Президент ввел в состав Совета: Игоря ВОРОНОВА – директора учебно-научного института заочного и дистанционного обучения Государственного университета информационно-коммуникационных технологий; Семена ГЛУЗМАНА - исполнительного секретаря Ассоциации психиатров Украины, директора Украинско-американского бюро защиты прав человека (по согласию); Андрея ЧЕБЫКИНА – президента Национальной академии искусств, ректора Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры (по согласию).
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