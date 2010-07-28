Мороз против объединения СПУ с другими левыми партиями

Почетный председатель Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ выступает против объединения СПУ с другими политическими силами в единую партию левого направления.

Об этом сказано в размещенном на сайте Соцпартии комментарии А.МОРОЗА.

«В Украине все левые и левоцентристские партии вышли, как говорится, из шинели Соцпартии. Примеров тому достаточно: ПСПУ, «Союз левых сил», та же «Справедливость», - отметил А.МОРОЗ.

Он заявил, что, как раньше, так и сейчас не видит логики в объединении таких партий в одну политическую силу.

«Самое интересное, что как только их лидеры покидают Соцпартию и создают свою структуру, сразу же начинаются разговоры о необходимости объединения и совместных действий на левом фланге», – отметил А.МОРОЗ, добавив, что возникает «резонный вопрос: зачем же было выходить из СПУ? Почему не объединять левые силы вокруг социалистов?».

По мнению А. МОРОЗА, эти политические силы используют социалистические идеи для прикрытия своих амбиций и интересов.