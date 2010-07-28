Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ считает, что позиция губернатора Одесской области Эдуарда МАТВИЙЧУКА существенно снизила остроту конфликта вокруг выборов городского председателя Измаила.

Как говорится в комментарии А.ГОЛОБУЦКОГО, переданном агентству УНИАН, в частности, председатель областной администрации четко дал понять, что выборы в Измаиле будут проходить одновременно с выборами в местные органы власти 31 октября, в очередной раз продемонстрировав контроль за ситуацией в области.

«Обвинять губернатора в политическом заказе или разборках в пользу Партии регионов в контексте выборов в Измаиле бессмысленно. В данном случае он не пытался принимать чью-то сторону, поддерживая одного кандидата или выступая против другого. МАТВИЙЧУК продемонстрировал, что он контролирует ситуацию в области и сможет ликвидировать деструктивные процессы», - считает эксперт.

По словам А.ГОЛОБУЦКОГО, вполне понятно желание отдельных политических региональных групп попытаться сыграть собственную игру, демонстрируя свой потенциал и агрессию. «Однако попытки организовать выборы городского председателя за два месяца до всеукраинских выборов в местные советы не получат поддержки населения. И в этой связи губернатор не только расставил все точки над «і», обеспечив реализацию постановления парламента о переносе выборов, но и поступил как эффективный хозяйственник и политик, чутко реагирующий на ожидания жителей области. Инициаторы выборов в Измаиле хотели услышать позицию власти - они ее услышали. Теперь им стоит готовиться к выборам 31 октября», - заявил эксперт.

Кроме того, А.ГОЛОБУЦКИЙ считает, что постепенно Одесса перестает быть проблемным регионом для новой власти, которая смогла установить контроль над ситуацией: «Последние события в регионе и жесткая позиция губернатора относительно ряда знаковых проблем, в частности, повышения эффективности работы районных администраций, погашения задолженности по выплатам зарплат, улучшения платежной дисциплины при расчетах за ЖКХ-услуги, – все это свидетельствует о том, что МАТВИЙЧУК смог выстроить эффективную вертикаль власти».

При этом, по мнению эксперта, данная вертикаль способна не только контролировать политические и экономические процессы в области, но и повысить рейтинг новой властной команды в целом. «В контексте предстоящих местных выборов и возможных внеочередных выборов в парламент весной следующего года, такая эффективность является крайне важной для Президента ЯНУКОВИЧА и Партии регионов в целом», - считает А.ГОЛОБУЦКИЙ.