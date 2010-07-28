Эксперты об арестах, правовом нигилизме и нейтрализации Тимошенко

Аресты бывшего первого заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игоря ДИДЕНКО и экс-руководителя Государственной таможенной службы Украины Анатолия МАКАРЕНКО направлены на политическую нейтрализацию лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал генерал-лейтенант СБУ, экс-заместитель председателя Службы безопасности Украины Александр СКИПАЛЬСКИЙ на пресс-конференции.

Он считает, что у нынешней власти “есть желание расширить вокруг лиц”, которые могут быть привлечены к ответственности. По словам А.СКИПАЛЬСКОГО, на сегодняшний день этот “перечень не исчерпан”.

Он убежден, что нынешняя власть с помощью силовых структур прилагает все усилия, чтобы “максимально нейтрализовать ТИМОШЕНКО и ее окружение, как на местных выборах, так и в дальнейшем на других выборах”.

А.СКИПАЛЬСКИЙ отметил, что такие действия “противоречат ходу истории”. По его словам, шаги, которые осуществляет нынешняя власть, имеют “антиукраинский характер, и рано или поздно все это будет осуждено”. “Потому что служить своей Родине - это эгоизм, а прислуживать другому государству - это измена”, - добавил А.СКИПАЛЬСКИЙ.

Директор Украинского института публичной политики Виктор ЧУМАК считает, что ситуация с арестом бывших высокопоставленных чиновников стала следствием “правового нигилизма всей украинской политической элиты”.

“МАКАРЕНКО, ДИДЕНКО и все другие являются жертвами последствий правового нигилизма, который исповедовался бывшим правительством”, - добавил он.

Вместе с тем В.ЧУМАК отметил, что не является другом совладельца РУЭ, бизнесмена Дмитрия ФИРТАША или сторонником Ю.ТИМОШЕНКО, но считает, что “отбирание чужой собственности всегда назывался кражей, поэтому неправовые решения, которые принимались, сейчас имеют последствия”.

При этом эксперт подчеркнул, что “такой же правовой нигилизм исповедует и нынешнее правительство”. По его словам, и правительство Ю.ТИМОШЕНКО, и правительство Н.АЗАРОВА принимали и принимают решения, “в которых просматривается политическая конъюнктура”. По мнению В.ЧУМАКА, политические решения нынешнего Кабмина могут иметь такие же последствия через несколько лет.

Как сообщал УНИАН, 11 июня председатель СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ заявил, что Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту нанесения государству Украина убытков в связи с решением Стокгольмского арбитража по иску компании “РосУкрЭнерго” к НАК “Нафтогаз Украины”.

23 июня Главное следственное управление СБУ возбудило против экс-председателя Гостаможслужбы А.МАКАРЕНКО уголовное дело по факту служебной халатности ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины

9 июля СБУ задержала бывшего первого заместителя председателя НАК «Нафтогаз Украины» И.ДИДЕНКО. По словам начальника пресс-центра СБУ Марины ОСТАПЕНКО, задержание И.ДИДЕНКО состоялось в рамках проведения следственных действий по уголовному делу, которое было возбуждено против него 10 июня по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата чужого имущества в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.