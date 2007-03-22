В БЮТ прочат Яценюку челночную дипломатию по маршруту Садовая – Банковая

Заместитель руководителя фракции БЮТ Григорий Немыря заявляет, что Блок Юлии Тимошенко приветствует избрание Арсения Яценюка в должности министра иностранных дел.

"Знаете: лучше иметь министра иностранных дел, чем его не иметь", - заявил он в интервью "Известиям в Украине".

По мнению Немыри, затягивание с назначением на эту должность Огрызко и та "умопомрачительная скорость", с которой был назначен Яценюк, говорят о том, что "на самом деле не фамилия министра имела значение, а ожидание линии его поведения".

При этом Немыря считает, что "пока рано говорить о том, что кто-то выиграл или проиграл: пока нет фактора, который помог бы ответить на этот вопрос".

"С одной стороны, коалиция поиграла мускулами и показала: что-что, а мускулы у нее большие. Она доказала, что может не только добиться отставки неугодного ей министра, но и не позволить назначить протеже, которого неугодный министр лоббировал", - отметил Немыря.

"С другой стороны, почему так быстро Яценюк был назначен на пост? Мой ответ таков: президент нужен коалиции, чтобы создавать иллюзию стабильности и продолжающегося диалога в условиях глубокого конституционного кризиса", - добавил он.

В то же время, по мнению Немыри, в назначении Яценюка кроется определенная опасность, что "министр иностранных дел может начать заниматься челночной дипломатией, которая будет проходить по маршруту Садовая – Банковая иногда с остановкой на Грушевского".

"Хотя, думаю, первоначальная фаза его пребывания на посту министра будет очень благоприятна для господина Яценюка. К нему будут очень благожелательно относиться, его пригласят посетить и Брюссель, и Вашингтон, и Москву, и европейские столицы", - предположил Немыря.

"Но, как мы знаем, период медового месяца быстро проходит, особенно в условиях парка Юрского периода-2, которым является нынешнее украинское правительство", - добавил он.

При этом Немыря считает, что Яценюку предстоит пройти несколько "тестов", среди которых первый – проблема координации внешней политики.

"Это ахиллесова пята украинской дипломатии уже долгое время. Сейчас не только существуют противоречия между трактованием внешнеполитического курса президентом и премьером: в самом Кабинете существует несколько внешних политик", - отметил Немыря.

Еще двумя определяющими моментами, по словам Немыри, является то, насколько эффективно сможет Яценюк "обеспечить приоритетность европейской интеграции над интеграцией в ЕЭП" и "энергетическая дипломатия с Россией".

Украинская правда