Януковича предупредили, что 20 тысяч людей не будут сидеть сложа руки

Киевская областная партийная организация «ВО «Батькивщина» требует от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА прекратить вмешательство Печерского районного суда города Киева во внутренние дела партии «Батькивщина».

Как сказано в переданном агентству УНИАН открытом обращении к Президенту, “в Украине творится правовой произвол. Статьей 4 Закона Украины «О политических партиях в Украине» запрещается вмешательство со стороны органов государственной власти во внутреннюю деятельность политических партий и их местных организаций. Со времен независимости Украины и до сих пор не было ни одного случая вмешательства судами в партийные дела. Печерский районный суд города Киева, вмешиваясь во внутрипартийные дела, пытается устранить Киевскую областную партийную организацию «ВО «Батькивщина» от избирательной гонки-2010».

В обращении отмечается, что «эта ситуация – неединичная. В Печерском суде реализовывают наработанную схему по отстранению от избирательного процесса одной из крупнейших и мощнейших политических сил. Первым шагом стало безосновательное и незаконное отстранение от избирательного процесса Львовской областной партийной организации «Батькивщина». Теперь принялись за Киевскую областную «Батькивщину».

Авторы обращения к В.ЯНУКОВИЧУ убеждены: «Все эти противоправные решения Печерского суда преследуют одну цель – нивелировать главного конкурента Партии регионов во время местных выборов-2010 - «ВО «Батькивщина». Мы это прекрасно понимаем. Но, господин Президент, прежде всего Вы – гарант Конституции, а не один из лидеров Партии регионов. Уничтожая «Батькивщину», Вы нарушаете права и свободы граждан своего государства. Только в Киевской области за Юлию ТИМОШЕНКО проголосовало почти 70% избирателей. И Вы не можете не учитывать этот факт».

«20 тысяч членов Киевской областной партийной организации «ВО «Батькивщина» не будут сидеть сложа руки. Мы не прекратим подготовку к выборам. Никакие противоправные решения Печерского суда не сломают нас», говорится в обращении.

В «Батькивщине» требуют от Президента: «Запретить вмешательство Печерского районного суда города Киева во внутренние дела политической партии «Батькивщина»; не препятствовать регистрации смены руководящего состава Киевской областной организации партии «Батькивщина» в областном управлении юстиции; остановить имеющий место в Украине правовой и судебный произвол, а именно – в Печерском районном суде города Киева».

«Мы требуем от Вас остановить политический и судебный произвол, который может привести к узурпации власти не только в одном регионе, но и во всей стране. Мы требуем от Вас остановить незаконные действия Печерского суда, который принимает решение вопреки действующему законодательству и Конституции», говорится в обращении к В.ЯНУКОВИЧУ.