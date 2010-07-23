У Януковича намекнули Стельмаху, что пока нервничать незачем

Председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ будет занимать должность до внесения соответствующим органом предложения об его увольнении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА сегодня на пресс-конференции.

«Сейчас он (В.СТЕЛЬМАХ – УНИАН) имеет право на продолжение своей деятельности. Если будет внесена новая кандидатура, в этом случае будет стоять вопрос о его замене», – сказала она.

И.АКИМОВА отметила, что согласно закону В.СТЕЛЬМАХ не лишен права занимать должность главы НБУ более 5 лет.

Как сообщал УНИАН, пятилетний период полномочий В.СТЕЛЬМАХА в должности председателя НБУ закончился 16 декабря 2009 года. В то же время председатель группы советников НБУ Валерий ЛИТВИЦКИЙ заявил, что В.СТЕЛЬМАХ не собирается писать заявление об отставке, а согласно закону, передать полномочия он может только назначенному Верховной Радой по представлению Президента председателю, да и то только после того, как будет проголосована отставка нынешнего руководителя НБУ.

Справка УНИАН. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 15 июля подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно деятельности Национального банка», которым срок пребывания в должности главы НБУ увеличен до 7 лет.