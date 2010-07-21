УПЦ КП: визит Кирилла носит явную политическую окраску

Визит Патриарха Московского и Всей Руси КИРИЛЛА в Украину носит явную политическую окраску, считает епископ Одесский и Балтский Украинской православной церкви Киевского патриархата ЯКОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение глава Одесской епархии высказал сегодня на пресс-конференции на тему: «Визит главы РПЦ – духовный или политический».

Впрочем, сказал епископ, «представители УПЦ КП не намерены организовывать никаких акций протеста по поводу приезда Патриарха КИРИЛЛА».

«Зачем воевать, с кем? Мы молимся за здоровье и лучшую жизнь своего народа, своей нации, - сказал епископ. - Пикетирование ни к чему не приведет. Люди сами определятся: кто есть кто. Напрасно северные соседи пытаются вернуть нас в прошлое, превратить Украину в колонию и при этом называют нас «раскольниками».

«Хотя клир Киевского патриархата никогда не разделял людей: кто и какую веру исповедует, а тем более - какой национальности человек, - отметил глава Одесской епархии. - Все мы - Божьи люди. Наша цель - объединить людей духовно, чтобы все имели Божье благословение».

Епископ ЯКОВ напомнил, что «сегодня в Украине есть 4 ветви православия, и ко всем мы относимся приязненно. Потому что главное задание Церкви – объединять людей духовно…» Он также заметил, что по количеству приходов Украинская православная церковь Киевского патриархата занимает второе место в Украине и третье - в мире.

По мнению главы Одесской епархии УПЦ КП, сегодня «некоторые государственные мужи, к сожалению, способствуют своими действиями расколу православных, межконфессионной вражде - так им легче управлять страной».

В свою очередь, соорганизатор пресс-конференции - председатель облорганизации ВО «Свобода» Павел КИРИЛЕНКО заметил, что «в настоящее время многие из граждан, представляющих Русскую православную церковь, называют себя духовными людьми. Но как они могут поддерживать прокоммунистические силы, которые тысячами уничтожали православных священников и разрушали православные храмы?».

Одесская «Свобода» во многом разделяет позицию Одесской епархии УПЦ КП, в частности, относительно оценки «итогов прошлогоднего визита патриарха КИРИЛЛА, которые свидетельствует: деятельность главы РПЦ на территории Украины имеет политический характер. Для укрепления своей власти над Украиной московские стратеги выдвигают идеи создания на ее территории постоянной патриаршей резиденции РПЦ», сказал П.КИРИЛЕНКО.

Также ВО «Свобода» последовательно настаивает на изменении юридического статуса Украинской православной церкви Московского патриархата - и ее переименовании в «Русскую православную церковь в Украине», добавил он.