У делегации во главе с Лужковым в Севастополе отдельный план

Около 300 украинских милиционеров и 1 тыс. 700 военнослужащих Черноморского флота РФ будут обеспечивать в Севастополе охрану общественного порядка в День Военно-морского флота России 25 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам заместитель начальника Управления МВД Украины в городе Севастополе - начальник милиции общественной безопасности Александр НОВИКОВ.

По его словам, «составлены планы по расстановке сил и средств, пофамильно по секторам расписаны сотрудники».

По информации начальника милиции общественной безопасности, «гостей ожидается очень много». В частности, сообщил А.НОВИКОВ, «большая делегация мэрии Москвы во главе с Юрием ЛУЖКОВЫМ. Они приезжают 24 июля, будут работать по отдельному плану». Как добавил заместитель начальника УМВД, «очень большое количество высокопоставленных лиц - министров из России, народные депутаты Украины».

По словам А.НОВИКОВА, 22 июля пройдет генеральная репетиция парада кораблей и водно-спортивного праздника в Севастопольской бухте.