Филарет просит Януковича отпустить Макаренко и Диденко на поруки

Патриарх Киевский и всей Руси-Украины ФИЛАРЕТ призывает Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА содействовать освобождению из-под стражи арестованных бывшего руководителя Государственной таможенной службы Анатолия МАКАРЕНКО и бывшего первого заместителя председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игоря ДИДЕНКО на поруки до окончательного рассмотрения их дел судом.

Об этом говорится в обращении главы Украинской православной церкви Киевского патриархата к Президенту Украины, текст которого передан УНИАН.

В частности, как отметил Патриарх Киевский и всей Руси-Украины, “в последнее время появилось много нареканий относительно осуществления правоохранительными органами и специальными службами нашего государства притеснений и преследований граждан, иногда, и по политическим мотивам”.

Так, отметил глава УПЦ КП, недавно состоялись неожиданные задержания по решению СБУ бывшего руководителя Гостаможслужбы А.МАКАРЕНКО и бывшего первого заместителя председателя «Нафтогаза» И.ДИДЕНКО. Как отметил Патриарх, адвокаты обоих задержанных граждан уверяют, что для проведения следственных действий в их задержании и содержании под стражей не было необходимости, а настоящей целью задержания было желание соответствующих служб запугать подозреваемых и продемонстрировать оппозиции уверенность в собственных силах и безнаказанности действий.

Безусловно, подчеркнул глава УПЦ КП, Церковь не вмешивается в политические процессы, в то же время Церковь не существует вне жизни общества. “Поэтому мы искренне разделяем Вашу обеспокоенность существующим состоянием дел с обеспечением законности в государстве и приветствуем Ваши усилия, направленные на усиление эффективности работы правоохранительных органов, строгое соблюдение законов и неуклонное обеспечение прав человека”, - сказал он.

Патриарх отметил, что “Церковь учит любви и сочувствию, потому что действительно нашими врагами являются ненависть и агрессия друг к другу, обиды и мстительность. Если общество не способно к примирению и прощению - то проигрывают все, а не победит никто. Если же мы примиряемся между собой - то мы победили. Победили дух ненависти и злобы, которая прячется в темных закоулках души, победили разделение, которое делает нас слабыми”.

По мнению Патриарха Киевского и всей Руси-Украины, обществу важно знать, что власть может быть милосердной, справедливой и заботливой к своим гражданам. По его словам, “примером такой доброй воли мы бы обязательно назвали освобождение из-под стражи арестованных А.МАКАРЕНКО и И.ДИДЕНКО на поруки до окончательного рассмотрения их дел судом”.

“Молимся за Вас как Президента Украины, прося у Господа неизменно подавать Вам Свою благодатную помощь в исполнении возложенных на Вас обязанностей служения Украинскому народу и призываем Божье благословение на Украинское государство”, - говорится в обращении главы УПЦ КП.