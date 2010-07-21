Путин заглянет в гости к Януковичу

Премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин посетит с рабочим визитом Автономную Республику Крым. Глава правительства РФ будет находиться в Украине 24 и 25 июля, сообщает Администрация Президента Украины.

Программой визита запланирована встреча Путина с украинским Президентом Виктором Януковичем. Беседа состоится в резиденции главы государства, однако проходить она будет без участия прессы. Кроме того, Путин примет участие в торжествах по случаю Дня Флота России, который в этом году отмечается 25 июля.

Ура-информ