Азаров наложил табу на автомобили, мебель и ремонты

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ дал поручение Казначейству прекратить финансирование из общего и специального фондов соответствующих распорядителей средств, если эти средства планируется использовать для закупки автомобилей, мебели и проведения ремонтов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр сообщил сегодня на заседании Кабинета министров Украины.

Он отметил, что вопросы подготовки бюджета на следующий год обсуждал вчера с Президентом, и Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что бюджет следующего года должен быть крайне экономным. «Президент подчеркнул, что этот бюджет должен играть стабилизирующую роль, быть бюджетом жесткой экономии и эффективного использования средств. В связи с этим я обращаюсь к членам Кабинета министров, руководителям министерств и ведомств с требованием даже не планировать использование средств на приобретение новых служебных автомобилей, дорогой техники, мебели, не допускать расходования средств на ремонты кабинетов и т.д. Это же касается и бюджетных средств текущего года», - сказал премьер.