Луценко: 6 млн. пойдут на кортеж для двойника Януковича

Бывший министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что МВД не нуждается в новых автомобилях.

Об этом он сказал, комментируя информацию о закупке Министерством внутренних дел целого парка новых автомобилей стоимостью около 6 млн. грн., сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Народная самооборона».

«Во-первых - когда возглавлял МВД, ни я, ни мои заместители пешком на работу не ходили, и автомобили у всех были исправные. Во-вторых - в прошлом году провели закупку автомобилей для взвода сопровождения президентского кортежа, на который, к сожалению, МВД было вынуждено выделить несколько миллионов гривень», - рассказал экс-глава МВД.

По его словам, предположить, что новая закупка идет на автопарк министра и его заместителей – трудно. “Потому что тогда окажется, что правительство Украины просит у МВФ кредит, а в то же время 6 миллионов выбрасывает на закупку машин для руководства одного министерства - МВД», - считает Ю.ЛУЦЕНКО.

«Потому единственная версия: наверное, ЯНУКОВИЧ решил завести себе двойника”, - отметил он. “Кроме основного и обманного эскорта, очевидно, сейчас будут запущены еще два. А иначе объяснить эту закупку нельзя. А помня об увеличении его охраны со 100 до 170 человек, такая версия кажется единственно возможной», - добавил Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня свой комментарий к объявлению МВД тендера на приобретение четырех автомобилей Mercedes Е350 общей стоимостью около 2 млн. грн., четырех Audi А6 стоимостью 35-73 тыс. евро и двенадцати Toyota Camry - дал министр внутренних дел оппозиционного правительства, депутат Верховной Рады от «Народной самообороны» Геннадий МОСКАЛЬ.