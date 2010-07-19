Москаль: такого жирования и барства не было ни при одном министре МВД

Решение Министерства внутренних дел купить дорогие автомобили является издевательством над рядовыми милиционерами, зарплата которых составляет 1 тыс. 300 грн.

Об этом заявил министр внутренних дел оппозиционного правительства, депутат Верховной Рады от «Народной самообороны» Геннадий МОСКАЛЬ, комментируя объявленный в июле министерством тендер на приобретение четырех автомобилей Mercedes Е350 общей стоимостью около 2 млн. грн., четырех Audi А6 стоимостью 35-73 тыс. евро и двенадцати Toyota Camry.

«Такого жирования и такого барства не было ни при одном министре МВД. Это демонстрирует, что милицейское начальство хочет быть господами, тогда как все другие милиционеры будут рабами и будут ходить пешком», - считает Г.МОСКАЛЬ.

«Эти автомобили - Mercedes, Audi и Toyota Camry – будут использованы на потребности исключительно руководства министерства. Вот если бы МВД объявило тендер на закупку «УАЗиков» или Skoda, или других автомобилей, тогда было бы понятно - эти авто сегодня крайне нужны дежурным частям, патрульно-постовой службе, «Беркуту», оперативным подразделам. А эта покупка - для милицейской «верхушки», которая живет сама по себе, а личный состав - сам по себе. Отсюда и самые худшие результаты работы милиции за все времена независимости Украины, о чем уже неоднократно говорилось. Обычные милиционеры абсолютно не чувствуют присутствия руководства МВД и его заботы», - заявил Г.МОСКАЛЬ.