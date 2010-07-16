Завтра Киев побьет температурный рекорд с 1931 года

17 июля в Украине сохранится знойная погода с температурой ночью 17-22°, на побережье морей до 25°, днем 29-34°, местами, кроме западных областей и Крыма, 35-37°; в Карпатах ночью 12-17°, днем 20-25°.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

В течение суток лишь на крайней западе пройдут отдельные кратковременные дожди с грозами и шквалами 15-20 м/с. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

В Киевской области будет сухая знойная погода с температурой ночью 17-22°, днем 32-34°, местами 35-37°. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. В г. Киеве температура ночью 19-21°, днем 35-37°. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

16 июля температура воды в Черном и Азовском морях 25-28°, в Днепре возле Киева 26°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 17 июля самая высокая температура была +35,9 в 1931 году, самая низкая +7,8 в 1902 году, пишет Обком.