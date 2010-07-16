Партия Кириленко пойдет на выборы по «антиконституционному закону»

Партия «За Украину!» примет участие в местных выборах, которые состоятся 31 октября 2010 года.

Такое решение принял политический совет партии, который состоялся сегодня в Киеве, сообщили УНИАН в пресс-службе партии “За Украину!”.

Члены политсовета также констатировали, что «на фоне ухудшения экономической ситуации в стране, тотального роста тарифов для населения, власть взяла курс на свертывание демократических свобод в Украине, объявив войну свободе слова, демократическим, равным выборам, праву граждан на свободные собрания”.

«Приняв антиконституционный и антидемократический закон о выборах местных советов, ЯНУКОВИЧ и его команда объявили войну новым политическим силам, которые заявили о своей оппозиционности к действующей власти», - отметил политсовет партии «За Украину!».

Политический совет заявляет, что, «невзирая на попытки действующей власти устранить нашу политическую силу из избирательного процесса, ячейки партии «За Украину!», которые имеют право в соответствии с антиконституционным законом принимать участие в выборах, примут в них участие».