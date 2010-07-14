Кузьмук: так и напишите - социальная ситуация в армии трагическая

Экс-министр обороны, народный депутат от Партии регионов Александр КУЗЬМУК называет «трагической» социальную ситуацию в Вооруженных Силах Украины и считает, что при условиях уменьшения финансирования потребностей Минобороны будет невозможно выполнить требования Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА о стабилизации ситуации и дальнейшем развитии армии.

Об этом А.КУЗЬМУК заявил в комментарии корреспонденту УНИАН.

Он критически оценил решение правительства, которое на прошлой неделе реализовала Верховная Рада в законе о внесении изменений в государственный бюджет, в результате чего финансирование потребностей обороны в этом году было сокращено на 2 млрд. 135 млн. грн.

«Социальная составляющая, я однозначно скажу - она трагическая. Если всё критически, то социальная составляющая в Вооруженных Силах Украины – трагическая. Так и напишите», - заявил народный депутат.

Также, по словам А.КУЗЬМУКА, вопрос сегодняшнего финансирования армии является для него непонятным. «Когда в ходе СНБО (заседание СНБО 9 июля относительно ситуации в ВСУ – УНИАН) я предложил, что необходимое условие выхода из кризиса – это увеличение финансирования в текущем году через пересмотр бюджета, и выход на 2% от ВВП в следующем году – и это также не развитие, а лишь стабилизация. В это время Кабмин вносит проект закона об изменениях в госбюджет и Верховная Рада голосует. Единственное министерство в Украине (Минобороны – УНИАН), которое лишили 2 млрд. 135 млн. грн.», - заметил он.

Как подчеркнул А.КУЗЬМУК, всем понятно, что без надлежащего финансирования никакой стабилизации и выхода из кризиса ВСУ абсолютно не может быть.

Говоря о ходе выполнения требований Президента Украины по результатам недавнего заседания СНБО относительно ситуации в Минобороны и Вооруженных силах, А.КУЗЬМУК констатировал, что ответственные за это структуры и должностные лица должны учитывать «абсолютно новые подходы к развитию Вооруженных сил Украины», в частности, учитывая принятие закона о принципах внутренней и внешней политики и внеблоковом статусе государства.

А.КУЗЬМУК сообщил, что вчера по его инициативе как советника Президента было проведено совещание с участием руководства Минобороны, Генерального штаба, представителей СНБО и Администрации Президента, на котором были обсуждены план реализации требований главы государства и подготовка документов на доклад В.ЯНУКОВИЧУ.

«Я ожидаю, что при соответствующей концентрации энергии настоящие документы будут качественно отработаны, рассмотренные и при условии утверждения Президентом их немедленно будет необходимо воплощать в жизнь», - заявил А.КУЗЬМУК.