Девять киргизских министров подали в отставку
16:30, 02 мая 2006Политика
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Президент не соглашается с их решением
Президент Киргизии Курманбек БАКИЕВ не принял отставку правительства, передает ИТАР-ТАСС.
Сегодня два вице-премьер-министра Киргизии, руководитель аппарата правительства и девять руководителей министерств добровольно подали в отставку.
Несколько дней назад парламент республики оценил их работу на "неудовлетворительно". Положительной оценки депутатов удостоились лишь премьер-министр Феликс КУЛОВ, министр транспорта и коммуникаций Нурлан СУЛАЙМАНОВ, министр культуры Султан РАЕВ, а также руководитель департамента миграции и занятости Айгуль РЫСКУЛОВА.
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