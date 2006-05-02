Девять киргизских министров подали в отставку

Президент Киргизии Курманбек БАКИЕВ не принял отставку правительства, передает ИТАР-ТАСС.

Сегодня два вице-премьер-министра Киргизии, руководитель аппарата правительства и девять руководителей министерств добровольно подали в отставку.

Несколько дней назад парламент республики оценил их работу на "неудовлетворительно". Положительной оценки депутатов удостоились лишь премьер-министр Феликс КУЛОВ, министр транспорта и коммуникаций Нурлан СУЛАЙМАНОВ, министр культуры Султан РАЕВ, а также руководитель департамента миграции и занятости Айгуль РЫСКУЛОВА.