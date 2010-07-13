Диденко объяснял судье, что ему нужно к стоматологу в Швейцарию

Вчерашнее решение Печерского суда Киева о замене меры пресечения для Игоря Диденко с подписки о невыезде на взятие под стражу обусловлено опасением прокуратуры, что бывший чиновник может уехать за границу, пишет «Дело».

Как указано в материалах, которые представители прокуратуры предоставили Печерскому суду, незадолго до возбуждения против Игоря Диденко уголовного дела, он обратился в дипломатическое представительство США с просьбой об открытии визы (уголовное дело против Диденко было возбуждено 10 июня 2010 года). Правда, 8 июля посольство Соединенных Штатов отказало бывшему первому замглавы НАК «Нафтогаз Украина» на въезд в США.

Как сообщал корреспондент УНИАН, на заседании суда, которое избирало меру пресечения Диденко, бывший замглавы Нафтогаза сообщил, что у него есть вид на жительство в Испании, а также, что ему требовалось лечение у швейцарского стоматолога.

«Ваша честь. Я не прятался от следствия. Узнав, что против меня возбуждено уголовное дело, я, пребывая за границей, вернулся домой. Хотя мне советовали пока не возвращаться. Уже месяц меня повсюду сопровождают кареты СБУ, и я, открывая окно, много раз говорил им: парни, передайте своему начальству, что я никуда не уеду. Мне нечего прятаться от правосудия. У меня трое детей, от кого мне бежать? Ваша честь, вас вводят в заблуждение. Они говорят, что у меня есть вид на жительство в Испании. Он у меня есть с 2004 года. Мне не хочется об этом говорить, но у меня зубные протезы могут развалиться. Консилиум наших врачей советовал мне ехать в стоматологическую клинику в Швейцарию. Когда я понял, что ехать нельзя, я стал лечиться в нашей клинике. Там, где меня задерживали. Правда есть, и она всегда одна. Она все равно будет найдена. Верховным Судом все не закончится. Мы будем обращаться в международные суды», - заявил Диденко.