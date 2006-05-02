Костенко получил аудиенцию у императора Японии

2 мая в Токио состоялась аудиенция Императора АКИХИТО и Императрицы МИТИКО с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Японии Юрием КОСТЕНКО в связи с завершением его дипломатической миссии в этой стране.

Как сообщили УНИАН в Посольстве Японии в Украине, Император и Императрица передали приветствия Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО и его супруге, тепло вспоминали их пребывание в Токио в июле прошлого года.

Его Императорское Величество выразил глубокое сочувствие японского народа пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС, интересовался состоянием влияния радиации на здоровье украинских граждан.

В свою очередь посол поблагодарил Императорскую семью, правительство Японии за постоянную поддержку демократического развития нашего государства, предоставление весомой помощи в ее экономическом росте.

Как сообщал УНИАН, 24 марта Президент Украины освободил Ю.КОСТЕНКО от должностей посла Украины в Японии и посла Украины в Республике Филиппины по совместительству в связи с переходом на другую работу.

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