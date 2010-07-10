Шуфрич обвинил Левочкина во всех проблемах властной команды

Бывший министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ обвиняет главу Администрации Президента Украины Сергея ЛЕВОЧКИНА в проблемах, возникающих у нынешней властной команды.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам.

«ЛЕВОЧКИН для меня - это «придорожная пыль». Это какое-то недоразумение в Партии регионов», - сказал Н.ШУФРИЧ. По его словам, все трудности, которые сейчас есть во власти, в той или другой мере касаются его деятельности.

«Я бы советовал Сергею Владимировичу больше заботиться об общих интересах, как государственных, так и Партии регионов, чем о собственных амбициях», - добавил Н.ШУФРИЧ.

Как сообщал УНИАН, 8 июля 2009 года Н.ШУФРИЧ ударил по лицу С.ЛЕВОЧКИНА. Инцидент произошел в киевском кинотеатре "Зоряный" после заседания фракции Партии регионов.