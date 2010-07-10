Парламент сегодня продолжит рассмотрение закона о референдуме

В Верховной Раде началось утреннее пленарное заседание.

Как передает корреспондент УНИАН, в сессионном зале для участия в заседании зарегистрировались 423 народных депутата.

Как сообщал УНИАН, депутаты решили работать сегодня в пленарном режиме, чтобы продолжить рассмотрение во втором чтении законопроекта “О всеукраинском референдуме”.