Парламент сегодня продолжит рассмотрение закона о референдуме

10:12, 10 июля 2010
Политика
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В зале - 423 нардепа

В Верховной Раде началось утреннее пленарное заседание.

Как передает корреспондент УНИАН, в сессионном зале для участия в заседании зарегистрировались 423 народных депутата.

Как сообщал УНИАН, депутаты решили работать сегодня в пленарном режиме, чтобы продолжить рассмотрение во втором чтении законопроекта “О всеукраинском референдуме”.

 

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