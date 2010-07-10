Парламент сегодня продолжит рассмотрение закона о референдуме
10:12, 10 июля 2010Политика
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В зале - 423 нардепа
В Верховной Раде началось утреннее пленарное заседание.
Как передает корреспондент УНИАН, в сессионном зале для участия в заседании зарегистрировались 423 народных депутата.
Как сообщал УНИАН, депутаты решили работать сегодня в пленарном режиме, чтобы продолжить рассмотрение во втором чтении законопроекта “О всеукраинском референдуме”.
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