В ВР объявили перерыв

В заседании Верховной Рады объявлен перерыв до 16.45

Как передает корреспондент УНИАН, перерыв объявлен по требованию фракций Партии регионов и КПУ.

Председательствующий на заседании первый заместитель председателя ВР Адам МАРТІНЮК сообщил, что соответствующее заявление о перерыве подписали заместитель председателя фракции Партии регионов Сергей КЛЮЕВ и заместитель председателя фракции КПУ Петр ЦИБЕНКО.

Как сообщал УНИАН, перед этим народные депутаты от оппозиции требовали закрытия вечернего заседания, поскольку в сессионном зале зарегистрировались 192 народных депутата.

Как сказал лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО «все понимают, о чем идет речь».

Обращаясь к А.МАРТЫНЮКУ, он сказал: «Адам Иванович, скажите, пожалуйста, к чему пришли переговоры в коалиции относительно соответствующих статей данного закона (речь идет о законопроекте о всеукраинском референдуме – УНИАН), которые, по сути,, ликвидируют парламент, его ключевые функции, особенно в части конституционного процесса?».

И.КИРИЛЕНКО добавил, что если переманиватели пришли к согласию, то понятно, что «у вас есть голоса и мы своими руками душим то, что создавалось столько лет». «Если переговоры ваши не пришли к согласию, тогда в зале можно демократично голосовать поправки», - добавил он. По его словам, понятно, что речь идет «о выигрыше времени».

В ответ А.МАРТЫНЮК сказал: «Иван Григорьевич, если бы я Вам задал вопрос: расскажите, пожалуйста, что у Вас вчера было на заседании политического руководства партии «Батьківщина» Вы рассказывали бы?». При этом А.МАРТЫНЮК добавил: «Это так, для шутки».

Он заверил, что когда начнется рассмотрение законопроекта о референдуме во втором чтении, то будут рассматриваться поправки и, «убежден, что мы с вами в результате выйдем на правильное решение, которое будет касаться того, что все полномочия, которые имеет Верховная Рада Украины, останутся».