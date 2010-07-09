Литвина разозлил Тигипко: все, кому не лень, вытирают ноги о Верховную Раду

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН призвал правительство не вносить в парламент достаточно неподготовленные законопроекты.

Как передает корреспондент УНИАН, вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО, выступая в парламенте по вопросам реформирования налоговой системы, заметил, что правительство внесло в ВР регуляторные законопроекты, но парламент, приняв их в первом чтении, «ничего дальше не делает».

«Вы меня критикуете за то, что я очень плохо двигаюсь, а сами задерживаете соответствующие законы, которые уже должны были быть приняты в Верховной Раде, и работать на бизнес», - сказал С.ТИГИПКО, обращаясь к народным депутатам.

В ответ В.ЛИТВИН, обращаясь к С.ТИГИПКО, заявил: «Не обвиняйте, что здесь кто-то задерживает». «Здесь работают с колес. Не вносите мусор, и тогда будет все нормально», - подчеркнул он.

Также председатель парламента сказал С.ТИГИПКО: «И давайте к Верховной Раде относиться как к Верховной Раде. А то кому не лень приходят, и начинают вытирать ноги все о Верховную Раду Украины».