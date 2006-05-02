Джордж Буш назвал кандидата на пост нового посла в Украине

Джордж Буш выдвинул кандидатуру Уильяма Тейлора (William Taylor) на пост нового посла США в Украине. Как сообщила пресс-служба Белого дома, в настоящее время Тейлор является старшим консультантом при координаторе госдепартамента США по вопросам реконструкции и стабилизации.

До этого он занимал должность представителя США при спецпосланнике "ближневосточного квартета" по вопросам размежевания в Иерусалиме и являлся директором управления по реконструкции в Ираке. Кроме этого, Тейлор работал в Кабуле в качестве координатора по вопросам американской и международной помощи Афганистану, а также в должности координатора по Афганистану в управлении по странам Южной Азии госдепартамента США.

Тейлор, выпускник военной академии в Уэст-поинт, служил в сухопутных войсках США, дослужившись до звания капитана. Он также имеет диплом Гарвардского университета.

Кандидатура Тейлора на должность нового посла США в Украине должна быть утверждена сенатом США.

РИА "Новости"