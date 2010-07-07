Комиссия Киевсовета опять отказалась называть улицу Мазепы Лаврской

Постоянная комиссия Киевсовета по вопросам культуры и туризма во второй раз решила не поддерживать проект решения о переименовании части улицы Ивана Мазепы в Лаврскую.

Об этом сообщает пресс-служба депутатской фракции Блока Юлии Тимошенко в Киевсовета со ссылкой на сегодняшнее решение комиссии.

Проектом решения предлагается переименовать в Лаврскую часть ул. Мазепы, проходящую от площади Славы до площади Великой Отечественной войны.

Более того, члены комиссии решили обратиться в компетентные органы с требованием обратить внимание на факты вандализма на улице И.Мазепы. Как сообщил председатель комиссии Александр БРИГИНЕЦ, речь идет о случаях, когда на домовых табличках было закрашено название улицы И.Мазепы, а, например, на здании № 19 – название улицы самовольно написано «Лаврская».

«Сегодня кто-то закрасил имя Мазепы, завтра кто-то закрасит имя Шевченко, а кто-то захочет по своему усмотрению перекрасить название Московской или Ленинградской площадей. Всему этому одно имя – вандализм. Я считаю, если после этого факта депутаты Киевсовета проголосуют за скандальное решение о переименовании части ул. И.Мазепы в ул. Лаврскую – будет означать поддержку вандализма», - заявил А.БРИГИНЕЦ.

Депутат считает, что вопрос переименования ул. И.Мазепы в ул. Лаврскую приобретает политический оттенок, в то же время втягивается общественность, где каждый отстаивает свое.

«Поддержать переименование именно сейчас, когда вандалы осквернили имя Мазепы, - это все равно, что выступить за демонтаж памятника Ленину после замазывания его краской. Закрашивание имени гетмана на домовых табличках – это болезненный, недемократический симптом общества. К сожалению, не все депутаты и киевляне понимают, насколько опасно подыгрывать вандалам», - заявил А.БРИГИНЕЦ.

По его убеждению, идеальным решением этого вопроса было бы проведение референдума по вопросу переименования улицы во время местных выборов, поскольку на сегодняшний день не было проведено ни общественных слушаний, ни решения комиссий по вопросам самоуправления и переименования.

Как сообщал УНИАН, 25 октября 2007 года Киевсовета переименовала ул. Январского восстания (Печерский район столицы) в ул. И.Мазепы.

В начале июня Киевская городская госадминистрация получила от одной из православных церквей письмо с просьбой переименовать улицу Ивана Мазепы в Лаврскую. Пресс-служба КГГА сообщила, что в обращении речь идет о возвращении улице исторического названия. Вопрос переименования должен был быть вынесен на ближайшее заседание Киевсовета.

В свою очередь, на сайте Украинской народной партии в тот же день была обнародована информация о том, что на заседании Киеврады по вопросам туризма депутат и на то время заместитель председателя КГГА Виталий ЖУРАВСКИЙ сообщил об обращении главы Русской православной церкви Патриарха КИРИЛЛА к киевским чиновникам о переименовании улицы Ивана Мазепы в Лаврскую. УНП тогда выступила с заявлением против переименования улицы «в угоду Москве», «поскольку это может унизить достоинство украинцев».

Немного позже председатель Синодного информационного отдела Московского патриархата Владимир ЛЕГОЙДА в комментарии УНИАН-религии заявил, что Патриарх Московский и всей Руси КИРИЛЛ не обращался к украинским властям с просьбой переименовать улицу Ивана Мазепы в Лаврскую.