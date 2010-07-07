Горсовет Севастополя настаивает на региональном статусе русского языка

Горсовет Севастополя подаст апелляционную жалобу на решение Ленинского районного суда от 1 июля текущего года об отмене решения о признании в городе русского языка региональным, но не исключено и принятие нового соответствующего решения о статусе русского языка на административной территории Севастополя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Севастопольского городского совета Юрий ДОЙНИКОВ.

«Позиция горсовета неизменна - решение о региональном статусе русского языка должно быть восстановлено», - сказал он.

По словам Ю.ДОЙНИКОВА, «26 апреля 2006 года на сессии городского совета было принято решение о поддержке и защите русского языка как регионального в городе Севастополе. Опиралось оно на законодательную базу и на протяжении четырех лет выполнялось».

Согласно программе поддержки русского языка, «мы каждый год выделяли 1 млн. грн. на то, чтобы приобретать и издавать литературу на русском языке, проводить конференции и культурно-образовательные мероприятия», отметил он.

Также председатель горсовета подчеркнул, что одним из пунктов решения было «использование русского языка в работе органов местного самоуправления».

Поэтому горсовет имеет «все законные основания побороться за действие нашего решения», сказал Ю.ДОЙНИКОВ.

«Без сомнений - подадим апелляционную жалобу, но не исключаю и принятия нового решения», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля 2006 года депутаты Севастопольского городского совета приняли решение о предоставлении русскому языку на территории города статуса регионального.

Согласно решению, русский язык в Севастополе необходимо охранять и развивать теми способами, которые не противоречат развитию государственного украинского языка. Кроме того, государственным учреждениям, органам местного самоуправления, предприятиям, учреждениям всех форм собственности предложено использовать русский язык в объемах, обеспечивающих запросы граждан города.

Депутаты выразили намерение особое внимание уделить языковой ситуации в теле- и радиоэфире города и решили создать консультативный совет по языковым вопросам с целью предоставления квалифицированной помощи органам власти при разработке решений в данной сфере.