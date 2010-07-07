На 60-летие Януковича в Крыму назначена встреча глав СНГ

В Крыму 10 июля состоится встреча глав держав-участниц Содружества независимых Государств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЁВОЧКИН.

По его словам, участники встречи обсудят актуальные вопросы инвестиционного, рекреационного и транспортного развития Крыма.

Он уточнил, что встреча состоится в Ливадийском дворце.

Главной целью заседания будет развитие Крыма в контексте привлечения инвестиций для улучшения рекреационной и транспортной сфер полуострова.

С.ЛЁВОЧКИН также сообщил, что на следующий день – 11 июля - для участников мероприятия будут проведены демонстрационные полеты новых отечественных самолетов.

Как сообщал УНИАН, по словам председателя парламента Владимира КОНСТАНТИНОВА, 10 июля В.ЯНУКОВИЧ отпразднует в Крыму свое 60-летие (сам день рождения - 9 июля), на котором будут главы стран.

По информации источника газеты "Сегодня" в российском консульстве, на юбилей Президента может приехать Д.МЕДВЕДЕВ: «Ждем 6 литерных самолетов из России в Крым на день рождения ЯНУКОВИЧА».