Янукович соберет глав стран в Крыму на свое 60-летие
19:52, 29 июня 2010Политика
1942 0
Версия главы крымского парламента
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ планирует отпраздновать свое 60-летие в Крыму, сообщают крымские СМИ со ссылкой на информацию председателя парламента автономии Владимира КОНСТАНТИНОВА.
Как передает корреспондент УНИАН, по словам руководителя крымского парламента, В.ЯНУКОВИЧ совместит отпуск с работой - посетит города и предприятия полуострова, - и пробудет в автономии часть июля.
"Президент 10-го (июля) приезжает на празднование своего 60-летия. Будут главы стран", - цитирует В.КОНСТАНТИНОВА "Крымское информационное агентство".
В.ЯНУКОВИЧ родился 9 июля 1950 года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter