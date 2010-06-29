Янукович соберет глав стран в Крыму на свое 60-летие

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ планирует отпраздновать свое 60-летие в Крыму, сообщают крымские СМИ со ссылкой на информацию председателя парламента автономии Владимира КОНСТАНТИНОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам руководителя крымского парламента, В.ЯНУКОВИЧ совместит отпуск с работой - посетит города и предприятия полуострова, - и пробудет в автономии часть июля.

"Президент 10-го (июля) приезжает на празднование своего 60-летия. Будут главы стран", - цитирует В.КОНСТАНТИНОВА "Крымское информационное агентство".

В.ЯНУКОВИЧ родился 9 июля 1950 года.