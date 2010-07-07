Азаров к налоговой милиции хочет добавить еще и «налоговый спецназ»
14:06, 07 июля 2010Политика
2205 0
Идею подбросила ГНАУ
Кабинет министров согласился с предложением Государственной налоговой администрации относительно образования в составе налоговой милиции ГНАУ “Главного управления специальных операций и Управления оперативного сопровождения крупных налогоплательщиков”.
Соответствующее распоряжение N 1314-р за подписью премьер-министра Николая Азарова обнародовано на официальном сайте Верховной Рады.
В связи с этим Азаров поручил минфину во время доработки проекта Налогового кодекса
предусмотреть внесение изменений в структуру налоговой милиции, предусмотренную законом "О государственной налоговой службе в Украине" .
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter