Азаров к налоговой милиции хочет добавить еще и «налоговый спецназ»

14:06, 07 июля 2010
Политика
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Идею подбросила ГНАУ

Кабинет министров согласился с  предложением Государственной налоговой администрации относительно образования в составе налоговой милиции ГНАУ “Главного управления специальных операций и Управления  оперативного сопровождения крупных налогоплательщиков”.

Соответствующее распоряжение N 1314-р за подписью премьер-министра Николая Азарова обнародовано на официальном сайте Верховной Рады.

В связи с этим Азаров поручил минфину во время доработки проекта  Налогового  кодекса

предусмотреть внесение изменений в структуру налоговой милиции, предусмотренную законом "О государственной налоговой службе в Украине" .

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