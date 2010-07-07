Азаров к налоговой милиции хочет добавить еще и «налоговый спецназ»

Кабинет министров согласился с предложением Государственной налоговой администрации относительно образования в составе налоговой милиции ГНАУ “Главного управления специальных операций и Управления оперативного сопровождения крупных налогоплательщиков”.

Соответствующее распоряжение N 1314-р за подписью премьер-министра Николая Азарова обнародовано на официальном сайте Верховной Рады.

В связи с этим Азаров поручил минфину во время доработки проекта Налогового кодекса

предусмотреть внесение изменений в структуру налоговой милиции, предусмотренную законом "О государственной налоговой службе в Украине" .