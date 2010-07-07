БЮТ: новая редакция Бюджетного кодекса сужает функции парламента

Лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО заявляет, что проект новой редакции Бюджетного кодекса существенно сужает функции Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.КИРИЛЕНКО заявил на заседании парламента.

По его словам, «парламент Украины по крупинкам отвоевывал свойственные ему функции, в том числе формирование бюджета, изменения в бюджет».

Он добавил, что такое отвоевывание функций началось с 1992 года, поскольку перед этим правительству было дано право декретами принимать решения, тем самым подменивая функции парламента.

И.КИРИЛЕНКО считает, что предложенный проект закона в трети своих положений предусматривает сужение функций ВР.

И.КИРИЛЕНКО выразил надежду, что до четверга, то есть до голосования новой редакции Бюджетного кодекса будут восстановлены позиции парламента в бюджетном процессе.