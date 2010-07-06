Янукович наградил Назарбаева орденом Свободы

Указ на официальном сайте

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ наградил Президента Республики Казахстан Нурсултана НАЗАРБАЕВА орденом Свободы. Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы Украинского государства. Как известно, сегодня Н.НАЗАРБАЕВ празднует 70-летний юбилей. Как сообщал УНИАН, В.ЯНУКОВИЧ находится с двухдневным рабочим визитом в Казахстане.

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