Герман готова подать руку Семиноженко

Заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН положительно оценивает возможность политика Владимира СЕМИНОЖЕНКО «собственные амбиции подчинять интересам государства».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГЕРМАН заявила сегодня во время прямой телефонной линии в редакции газеты «Аргументы и факты в Украине», комментируя освобождение В.СЕМИНОЖЕНКО от должности вице-премьер-министра по гуманитарным вопросам и его дальнейшее назначение председателем Государственного комитета по вопросам науки, инноваций и информатизации, а также советником премьер-министра.

«Как подчеркнула А.ГЕРМАН, никаких разногласий между Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ, в частности, в кадровых вопросах нет».

По ее словам, из комментариев, которые В.СЕМИНОЖЕНКО обнародовал после освобождения от должности вице-премьер-министра по гуманитарным вопросам, «я вижу, что он человек государственный и умеет собственные амбиции подчинять интересам государства».

«Это меня очень радует, я готова ему подать руку», - заявила А.ГЕРМАН.