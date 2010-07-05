Судья взялся за чтение недогрызенного дела Зварича

Дело по обвинению во взяточничестве бывшего председателя Львовского административного апелляционного суда Игоря ЗВАРИЧА Апелляционный суд Киева начнет рассматривать по существу в августе.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник в Апелляционном суде Киева, отметив, что судья, которому переданы материалы этого дела, знакомится с ними.

Как сообщал УНИАН, в конце 2008 года Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против на то время председателя Апелляционного административного суда Львова И.ЗВАРИЧА за взяточничество в особо крупных размерах.

Во время обысков по месту работы и проживания председателя суда и шести судей Львовского апелляционного админсуда сотрудники СБУ и Генпрокуратуры изъяли 1 млн. долларов США и 2 млн. грн.

30 декабря 2009 года заместитель генпрокурора Виталий ЩЕТКИН заявил, что Генеральная прокуратура завершила расследование уголовного дела, возбужденного против И.ЗВАРИЧА по 8 эпизодам получения взяток.

Как сообщили в прокуратуре, экс-глава Апелляционного административного суда Львовщины Игорь Зварыч, в процессе ознакомления со своим делом вырывал и грыз страницы. В общей сложности ему удалось испортить 600 листов. В следствии даже обсуждали версию, что адвокаты потом выносили вырванные страницы и выбрасывали, пытаясь таким способом отсрочить начало суда. Но у следователей были копии, и все обновили в считанные дни.

А генпрокурор Александр Медведько заявил, что сотрудники прокуратуры, по служебной халатности которых судья-колядовальщик смог испортить 600 страниц своего уголовного дела, были уволены.