В Чернигове рекорд по проведению Первомая

В Чернигове на первомайскую демонстрацию, которая длилась полтора часа, собралось около 15 тыс. человек.

Как передает корреспондент УНИАН, демонстранты прошли колоннами по Красной площади города.

Наиболее активными участниками праздника стали черниговские педагоги: на демонстрации были представлены все общеобразовательные, профессионально-технические и высшие учебные заведения города.

В своем выступлении на митинге городской председатель Чернигова Николай РУДЬКОВСКИЙ отметил, что возрождение масштабного празднования Международного дня солидарности трудящихся привлекает внимание к защите прав народа и сохранению его социальных гарантий.

Черниговские социалисты ежегодно на 1 мая проводили политические акции на Красной площади, собирая несколько сотен человек, однако нынешняя демонстрация стала наиболее массовой за последнее десятилетие.

Сегодня же в Чернигове местные коммунисты провели немногочисленный митинг-протест против снижения жизненного уровня подавляющего большинства украинцев. Представители КПУ возложили цветы к памятнику Владимиру Ленину и продолжили свое мероприятие в сквере имени Попудренко.