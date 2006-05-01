Социалисты пронесли государственные флаги на митинг в Севастополе

В Севастополе по случаю Международного дня солидарности трудящихся состоялся торжественный митинг, организованный местными отделениями Партии регионов, Коммунистической партии Украины, Социалистической партии Украины, Прогрессивной социалистической партии Украины и Союзом рабочих Севастополя.

Как передает корреспондент УНИАН, по оперативным данным УМВД Украины в городе Севастополе, в митинге приняли участие более трех тысяч человек.

Согласно поданным в Ленинскую районную государственную администрацию города заявкам, городское отделение Партии регионов ожидало участие в мероприятии 5 тыс. человек, КПУ - трех тысяч.

Во время митинга больше всего флагов было у представителей Партии регионов и СПУ, только социалисты держали в руках также несколько государственных флагов.

В митинге приняли участие председатель Севастопольского городского совета, лидер местной организации Партии регионов Валерий САРАТОВ, новоизбранный по спискам Партии регионов народный депутат Украины Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО.

В резолюции митинга содержится требование к правительству и городской власти "принять неотложные меры по сдерживанию роста цен на продукты питания и предметы первой необходимости, не допустить повышения тарифов на коммунальные услуги и все, что связано с первоочередными потребностями граждан, провести в кратчайшие сроки всеукраинский референдум об отношении к вступлению Украины в НАТО и ЕС, не на словах, а на деле крепить связи и дружбу между Украиной, странами СНГ и, в первую очередь, - с Россией".

После митинга состоялось торжественное шествие по улицам города, которое возглавили коммунисты с красными флагами. Во время перемещения колонн движение транспорта в центре города было временно прекращено, также были включены громкоговорители по центральному кольцу города, из которых в самом начале шествия прозвучала песня "Одна єдина" (об Украине - УНИАН) в исполнении Иосифа КОБЗОНА и Таисии ПОВАЛИЙ. Из громкоговорителей также прозвучало приветствие лидера профсоюзов города Елены КАЛУЖЕНКО.

Накануне в Севастополе к празднику 1 мая были восстановлены городская и четыре районные Доски почета.