Наливайченко увидел в ВР картельный сговор

Проект закона о местных выборах лишает граждан возможности обновить власть. Об этом заявил координатор Общественной инициативы «Обновление страны» Валентин Наливайченко на пресс-конференции в Запорожье.

«Это своего рода картельный сговор. Участники картеля, которые сейчас представлены в парламенте и которые уже 17 лет не меняются, решили сделать так, чтобы этот картель существовал вечно. Они пытаются заблокировать участие новых политических сил в выборах, опасаясь потерять власть», - сказал Наливайченко.

Он также критически оценил отсутствие механизма самовыдвижения. «Мы против лишения граждан права на самовыдвижение. Не нужно устанавливать в этом искусственной партийной монополии. Партии должны доказать свое преимущество людям над самовыдвиженцами качеством своей работы, а не через привилегии», - убежден координатор «Обновления страны».

Он отметил, что требование выдвижения кандидатов лишь от партий - это откровенное неуважение к более чем 40% граждан, которые, по данным социологических опросов, не поддерживают ни одну из представленных и парламенте политических сил.