Россия признала наличие долга за транзит газа по Беларуси

В российской газовой монополии "Газпром" признали, что должны Белоруссии еще 32 миллиона долларов за транзит топлива по территории республики. Такое заявление сделал первый вице-премьер Беларуси Владимир СЕМАШКО, сообщает РИА «Новости».

В.СЕМАШКО добавил, что российско-белорусское соглашение о транспортировке газа будет «наверняка» подписано 1 июля. «Вчера мы согласовали этот вопрос», - пояснил он.

Ранее в Минске оценивали общую задолженность "Газпрома" по транзиту в 260 миллионов долларов. 24 июня российская сторона выплатила Беларуси 228 миллионов, а оставшиеся 32 миллиона в качестве долга не признавала. В "Газпроме" поясняли, что оплата за транзит топлива была произведена, исходя из транзитной ставки 1,45 доллара за прокачку тысячи кубометров газа на 100 километров по белорусским трубам. Увеличение ставки, как подчеркивали в концерне, возможно только после того, как Беларусь выполнит условие контракта с Россией по повышению оптовой надбавки на газ, реализуемый "Белтрансгазом" на местном рынке.

Указанная надбавка (10,47 доллара на тысячу кубометров в 2009 году и 11,0 долларов в 2010 году) должна была позволить российской монополии повысить прибыль, получаемую "Белтрансгазом" на рынке Беларуси. Однако, надбавка так и не была введена. В случае, если бы это произошло, ставка транзита для "Газпрома", которому принадлежит половина "Белтрансгаза", выросла бы до 1,74 доллара в 2009 году и 1,88 доллара в 2010 году.

Как сообщал УНИАН, 25 июня Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО потребовал приостановить транзит российских нефти и газа в случае неоплаты «Газпромом» в полном объеме в ближайшие сутки предоставленных услуг.

В тот же день официальный представитель ОАО «Газпром» Сергей КУПРИЯНОВ заявил об отсутствии долга перед Беларусью по условиям действующего контракта.