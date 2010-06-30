ВР отклонила законопроект о кандидатах в депутаты от нацменьшинств

Верховная Рада Украины не поддержала законопроект народного депутата Александра ФЕЛЬДМАНА (№ 3293) «О реализации прав национальных общественных объединений на выдвижение своих кандидатов в депутаты», который предполагал право общественных организаций национальных меньшинств выдвигать кандидатов в депутаты местных советов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, А.ФЕЛЬДМАН, отметив, что Украина является многонациональным государством, на территории которого проживают представители 130 национальностей, народностей и этнических групп, заявил: «Наша страна взяла на себя ряд международных обязательств по обеспечению участия нацменьшинств в работе представительских органов власти, а в статье 14 действующего Закона Украины «О национальных меньшинствах» прямо говорится о том, что национальные общественные объединения имеют право выдвигать своих кандидатов в депутаты. Это вполне европейское и демократичное предложение».

В пресс-службе отметили, что данным законопроектом предлагалось реализовать это право в рамках закона о выборах депутатов, чтобы уже на ближайших местных выборах национальные меньшинства могли делегировать своих представителей в местные советы наравне с политическими партиями.