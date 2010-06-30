Герман говорит, что спецслужбы имели основания не пускать Ланге в Украину

Службы, не пропускавшие в Украину руководителя представительства Фонда Аденауэра в Киеве Нико ЛАНГЕ, имели очень серьезную аргументацию относительно своих действий.

Об этом сообщила заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН на пресс-конференции в Киеве.

По словам А.ГЕРМАН, сегодня этот инцидент серьезно изучается, и поэтому комментировать до завершения расследования, давать оценки действиям украинских спецслужб она не хочет и не имеет на это полномочий. «Я скажу лишь одно – что эти органы, которые принимали решение, в тех справках, которые они подали, приводят очень серьезную аргументацию, почему они поступили именно так», - сказала А.ГЕРМАН.

В то же время, она попросила подождать результатов расследования, поскольку подобный конфликт очень серьезно может повлиять, в том числе и на международную репутацию государства. Она подчеркнула, что нужно быть очень осторожным, «чтобы здесь не наломать дров, потому что все, что касается имиджа Украины, ее отношений с государствами-соседями, требует большой осторожности».

Как сообщал УНИАН, 26 июня руководителя украинского представительства немецкого Фонда Конрада Аденауэра Н.ЛАНГЕ в течение 10 часов в аэропорту «Борисполь» не пропускали в Украину.

27 июня пресс-секретарь Министерства иностранных дел Германии Маркус ГАТЦЕЛЬМАНН заявил, что МИД выясняет с властью Украины обстоятельства инцидента с Н.ЛАНГЕ.

29 июня Министерство иностранных дел Украины заявило, что воздерживается от комментариев относительно инцидента с запрещением на въезд в Украину Н.ЛАНГЕ.

В то же время председатель Комитета по вопросам Европы Бундестага Германии Гунтер КРИХБАУМ в интервью Deutsche Welle призвал власть Украины с полной серьезностью отнестись к инциденту с задержанием в аэропорту «Борисполь» руководителя представительства Фонда Аденауэра в Киеве Нико ЛАНГЕ.

“Важно, чтобы сейчас состоялось полноценное расследование инцидента. Мы очень обеспокоены. И это касается не только условий работы немецких фондов в Украине. Речь идет о значительно большем. Речь идет, в первую очередь, о том, какое значение имеет свобода слова и выражения мнения в Украине, которая постоянно заявляет о стремлении приближаться к европейским стандартам. Свобода выражения мнения нужна не только фондам, но и общественным организациям, всем гражданам”, - сказал Г.КРИХБАУМ.

27 мая в своей аналитической статье «Первые 100 дней после смены власти в Украине: авторитарные тенденции и сближение с Россией», размещенной на официальном сайте представительства в Украине фонда, Н.ЛАНГЕ критически оценил действия команды нового Президента Виктора ЯНУКОВИЧА и изменения в Украине, которые состоялись после его прихода к власти.