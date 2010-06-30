На день рождения Януковича в Крыму ожидают 6 самолетов из России

На день рождения Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА может приехать глава РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

Об этом газете "Сегодня" сообщил источник в российском консульстве.

Как пишет изданиие, В.ЯНУКОВИЧ планирует 10 июля уйти в отпуск и приехать на одну из госдач в Крыму.

По словам председателя парламента Владимира КОНСТАНТИНОВА, именно 10 июля В.ЯНУКОВИЧ отпразднует в Крыму свое 60-летие (сам день рождения у него 9 июля).

По информации источника в российском консульстве, на юбилей Президента может приехать Д.МЕДВЕДЕВ: «Ждем 6 литерных самолетов из России в Крым на день рождения ЯНУКОВИЧА».

В то же время официально эту информацию не комментируют ни в Администрации Президента, ни в Посольстве РФ. Интригой остается и то, какую именно дачу для отдыха выберет В.ЯНУКОВИЧ: это может быть любая из четырех госдач в Мухалатке или форосская «Заря», пишет газета.