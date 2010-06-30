Партия регионов замахнулась на 70% в Крыму

На предстоящих местных выборах Партия регионов должна набрать в Крыму не менее 70% голосов избирателей.

Об этом в ходе встречи с председателями районных и секретарями городских советов Крыма заявил председатель Верховной Рады АРК Владимир КОНСТАНТИНОВ, сообщили УНИАН в пресс-центре крымского парламента.

«ЯНУКОВИЧ сейчас имеет в Крыму высокий рейтинг – 78%. И наша задача - добиться того, чтобы на выборах у Партии регионов результат был не менее 70%», - подчеркнул В.КОНСТАНТИНОВ.

"Мы - партия власти, и мы должны сделать все, чтобы каждый крымчанин ощутил конкретные результаты нашей работы на своем кармане. Пусть 100, пусть 200 гривень добавятся, но каждый должен видеть результат", - сказал спикер.

В.КОНСТАНТИНОВ подчеркнул, что вопрос о дате выборов уже практически решен, и надо начинать подготовку.