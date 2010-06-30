Тимошенко: главы парторганизаций получат должности после выборов
Где брать людей, за которых не будет стыдно
Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО призывает региональных руководителей партийных организаций ВО "Батькивщина" формировать профессиональный кадровый резерв, который будет способен занять ответственные государственные должности по возвращении партии к власти.
Как сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом она сказала вчера во время отчетно-выборной конференции Харьковской областной организации ВО "Батькивщина".
"Я хочу, чтобы сейчас вся команда первое, к чему приступила, - нам нужно по крупицам отбирать людей, на которых потом может положиться наше государство", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.
По ее мнению, руководители партийной организации после выборов должны занять соответствующие должности в органах государственной власти. "Если у нас есть руководитель районной партийной организации, значит, после победы он как тот, кто брал на себя ответственность, должен возглавлять районную государственную администрацию, если у нас есть лидер областной партийной организации, то, если он не идет в Киев возглавлять министерство, он обязан возглавлять государственную областную администрацию", - объяснила она.
"Если у нас строятся вертикали министерств, силовых структур, то мы обязаны здесь с вами воспитать людей, за которых нам с вами не будет стыдно на этих должностях", - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.