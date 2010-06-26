В Украину не пускают главу представительства Фонда Аденауэра

Руководителя украинского представительства немецкого Фонда Конрада Аденауэра Нико ЛАНГЕ не пускают в Украину.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил сам Н.ЛАНГЕ, который около двух часов назад прилетел рейсовым самолетом в международный аэропорт «Борисполь» из Парижа.

«Я прилетел около двух часов назад, нахожусь сейчас в «Борисполе» и не могу пройти паспортный контроль. Мне не объясняют причины, по которым меня не впускают, и обещают вернуть обратно. Я не понимаю, в чем дело», - сказал он.

При этом Н.ЛАНГЕ заявил, что его документы в порядке.

Кроме того, немецкий эксперт подчеркнул, что уже 3,5 года работает в представительстве Фонда Аденауэра в Киеве.