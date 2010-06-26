В Украину не пускают главу представительства Фонда Аденауэра
17:15, 26 июня 2010Политика
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Больше двух часов сидит в "Борисполе"
Руководителя украинского представительства немецкого Фонда Конрада Аденауэра Нико ЛАНГЕ не пускают в Украину.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил сам Н.ЛАНГЕ, который около двух часов назад прилетел рейсовым самолетом в международный аэропорт «Борисполь» из Парижа.
«Я прилетел около двух часов назад, нахожусь сейчас в «Борисполе» и не могу пройти паспортный контроль. Мне не объясняют причины, по которым меня не впускают, и обещают вернуть обратно. Я не понимаю, в чем дело», - сказал он.
При этом Н.ЛАНГЕ заявил, что его документы в порядке.
Кроме того, немецкий эксперт подчеркнул, что уже 3,5 года работает в представительстве Фонда Аденауэра в Киеве.
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