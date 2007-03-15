Коммунисты пугают выходом из коалиции

Фракция Коммунистической партии Украины не будет поддерживать кандидатуру Владимира ОГРЫЗКО на должность министра иностранных дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил член фракции КПУ Александр ГОЛУБ.

«КПУ за кандидатуру В.ОГРЫЗКО голосовать не будет», - сказал он.

По его словам, такая позиция фракции связана с тем, что взгляды В.ОГРЫЗКО на международную политику не изменились.

Кроме того, как сказал член фракции КПУ, назначение В.ОГРЫЗКО станет «вызовом Российской Федерации, поставит крест на существующих договоренностях с Россией».

Он также отметил, что если коалиция будет голосовать за В.ОГРЫЗКО, то президиум КПУ будет принимать решение относительно своего членства в коалиции.

«Президиум КПУ принял решение о коалиции, но может принять и другое решение», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ВР сегодня намерена рассмотреть вопрос о назначении нового министра иностранных дел, а также изменения к госбюджету-2007 в части увеличения уровня минимальной заработной платы и прожиточного минимума.