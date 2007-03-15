Коммунисты пугают выходом из коалиции
КПУ за Огрызко голосовать не будет
Фракция Коммунистической партии Украины не будет поддерживать кандидатуру Владимира ОГРЫЗКО на должность министра иностранных дел.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил член фракции КПУ Александр ГОЛУБ.
«КПУ за кандидатуру В.ОГРЫЗКО голосовать не будет», - сказал он.
По его словам, такая позиция фракции связана с тем, что взгляды В.ОГРЫЗКО на международную политику не изменились.
Кроме того, как сказал член фракции КПУ, назначение В.ОГРЫЗКО станет «вызовом Российской Федерации, поставит крест на существующих договоренностях с Россией».
Он также отметил, что если коалиция будет голосовать за В.ОГРЫЗКО, то президиум КПУ будет принимать решение относительно своего членства в коалиции.
«Президиум КПУ принял решение о коалиции, но может принять и другое решение», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, ВР сегодня намерена рассмотреть вопрос о назначении нового министра иностранных дел, а также изменения к госбюджету-2007 в части увеличения уровня минимальной заработной платы и прожиточного минимума.