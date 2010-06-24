Суд арестовал экс-главу Гостаможслужбы

Печерский районный суд Киева избрал для экс-председателя Государственной таможенной службы Украины Анатолия МАКАРЕНКО меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято по результатам судебного заседания, которое продолжалось сегодня более трех часов.

Как сообщал УНИАН, адвокат А.МАКАРЕНКО заявил, что Служба безопасности Украины возбудила в отношении экс-председателя Государственной таможенной службы уголовное дело по факту служебной небрежности.

По словам адвоката Евгения СОЛОДКО, в постановлении указано, что А.МАКАРЕНКО не проверил законность поручения бывшего первого вице-премьер-министра Александра ТУРЧИНОВА относительно проведения процедуры таможенного оформления природного газа.

Е.СОЛОДКО сообщил, что А.МАКАРЕНКО вчера около 11.00 вызывали в СБУ в качестве свидетеля по уголовному делу относительно незаконного растаможивания газа, который принадлежал компании «РосУкрЭнерго».

После допроса А.МАКАРЕНКО без объяснения причин попросили подождать.

Е.СОЛОДКО уточнил, что после 18.00 в СБУ был составлен протокол о задержании бывшего руководителя Гостаможслужбы, и на основании этого документа вынесено постановление о задержании.