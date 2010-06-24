Луценко догадался, почему делом Макаренко занимается СБУ, а не ГПУ

Задержание экс-председателя Государственной таможенной службы Украины Анатолия МАКАРЕНКО является проявлением юридической безграмотности и политической подлости.

Об этом заявил лидер «Народной самообороны» Юрий ЛУЦЕНКО, отметив, что этот факт является “ярким примером политических репрессий со стороны олигарха, а по совместительству председателя СБУ Валерия ХОРОШКОВСКОГО», сообщили УНИАН в пресс-службе партии “Народная самооборона”.

«Не думаю, что ХОРОШКОВСКИЙ не знает элементарных норм Таможенного кодекса, где четко указано, что ответственность за растаможивание любых грузов и т.п. несет рядовой офицер, а не председатель Гостаможслужбы. Иначе, логичным был бы тот факт, чтобы нынешний председатель СБУ ХОРОШКОВСКИЙ возбудил бы уголовное дело против себя как экс-председателя Государственной таможенной службы Украины за растаможивание черных и серых миллиардных потоков», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

«Речь идет о мести ХОРОШКОВСКОГО, который, занимая должность председателя Таможенной службы, всячески способствовал бизнесу еще одного олигарха Дмитрия ФИРТАША, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО. - Арест МАКАРЕНКО - это месть человеку, настоящему офицеру, который отстаивал интересы государства, а не сомнительной структуры «РосУкрЭнерго». Кстати, господин ХОРОШКОВСКИЙ должен был бы знать, что действия А.МАКАРЕНКО полностью отвечали требованиям украинского законодательства и служебных инструкций. А сам газ, который, по мнению олигарха из СБУ, мог принадлежать «РосУкрЭнерго», в действительности давно был переуступлен РАО «Газпром» «Нафтогазу Украины», что засвидетельствовано соответствующим соглашением. Меня как человека, который, скромно говоря, имел прямое отношение к правоохранительным органам, удивляет другое: почему дело по признакам должностного преступления расследует не Генеральная прокуратура, а СБУ? Для меня ответ очевиден – в Генпрокуратуре не нашлось человека, который бы взялся белыми нитями шить уголовное дело там, где нет и не может быть никакого преступления».

«Задержание А.МАКАРЕНКО еще раз подтверждает, что команда ЯНУКОВИЧА – антиукраинская, мстительная к любому из честных и порядочных людей», – считает Ю.ЛУЦЕНКО.