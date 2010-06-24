Янукович хочет свой отряд, из него будут брать в президенты и премьеры

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ инициирует создание системы президентского кадрового резерва.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня в своем выступлении на заседании Совета регионов.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что на сегодняшний день подготовлен проект указа о формировании президентского кадрового резерва.

По его словам, опыт других стран, в том числе США, России, Казахстана, засвидетельствовал, что подобные кадровые резервы позволяют сформировать «передовой отряд лидеров, специалистов, способный проводить прогрессивные реформы, вести за собой людей».

Глава государства отметил, что этой программой предусмотрен отбор одаренной молодежи, которая будет учиться в лучших высших учебных заведениях не только Украины, но и мира, чтобы затем эти молодые специалисты могли работать в государственных учреждениях на всех уровнях.

«Это (будут) будущие министры, будущие специалисты высшего уровня, в том числе президенты и премьер-министры», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Также глава государства отметил, что нужно создать «интервью-центры», в которых будут выявлять одаренных работников, занятых в негосударственной сфере, и будут приглашать их на работу в государственные учреждения.

«Я считаю, что в Украине наступило время качественного кадрового отбора среди молодых людей», - сказал Президент, добавив, что в государстве необходимо создать высококачественную конкурсную среду, которая будет способствовать появлению в государственном секторе высокообразованных специалистов.