Тимошенко сегодня - в Николаеве
11:14, 23 июня 2010Политика
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Лидер БЮТ даст пресс-конференцию
Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО сегодня находится с рабочей поездкой в Николаевской области.
Программой предусмотрена встреча с представителями Комитета защиты Украины в Николаевской области, а также представителями политических и общественных организаций, сообщается на сайте Ю.ТИМОШЕНКО.
Лидер БЮТ также даст пресс-конференцию для региональных средств массовой информации.
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