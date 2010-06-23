Тимошенко сегодня - в Николаеве

11:14, 23 июня 2010
Политика
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Лидер БЮТ даст пресс-конференцию

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО сегодня находится с рабочей поездкой в Николаевской области.

Программой предусмотрена встреча с представителями Комитета защиты Украины в Николаевской области, а также представителями политических и общественных организаций, сообщается на сайте Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер БЮТ также даст пресс-конференцию для региональных средств массовой информации.

 

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