Общая сумма исков против Украины - больше, чем весь госбюджет

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что в международных судах продолжаются 15 процессов против Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ сообщил сегодня на расширенном заседании правительства при участии Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

"Сейчас против Украины проходят 15 судебных процессов, а общая сумма исков – больше, чем весь государственный бюджет", - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, сейчас правительство Украины вынуждено ежедневно перечислять 2,7 млрд. грн. для выплаты долгов.

"Работа предыдущего правительства – это уже материал не для экономистов, а для следователей", - убежден премьер-министр.